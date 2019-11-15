Семья проректора МГИМО отсудила у журналиста Ильи Азара 400 000 рублей
Хамовнический суд Москвы обязал специального корреспондента «Новой газеты», главного редактора журнала «Мох» Илью Азара выплатить 400 000 руб. по иску о защите чести и достоинства, поданному семьей проректора МГИМО Наталии Кузьминой. Об этом сообщается на сайте издания.
Причиной стали материалы «Горячая точка, дом Черникова» в журнале «Мох» и «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе» на сайте «Арсеньевские вести», указала «Новая газета». В этих материалах утверждается, что семья Кузьминой причастна к «рейдерским захватам» и незаконному сносу зданий в Москве.
Помимо Азара штрафы в 400 000 руб. получили депутат Хамовников Александра Парушина и журналистка Ксения Лученко. Суд также обязал Азара удалить с сайта «Мох» статью про дом Черникова, главу из второго текста, касающуюся семьи проректора и возместить судебные издержки.