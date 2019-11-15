Семья проректора МГИМО отсудила у журналиста Ильи Азара 400 000 рублей

Причиной стали материалы «Горячая точка, дом Черникова» в журнале «Мох» и «Жители и депутаты Хамовников провели встречу против варварской застройки в районе» на сайте «Арсеньевские вести», указала «Новая газета». В этих материалах утверждается, что семья Кузьминой причастна к «рейдерским захватам» и незаконному сносу зданий в Москве.