«Яндекс.Новости» начнут отключать СМИ от сервиса за нарушение журналистской этики

«Яндекс.Новости» уже умеют классифицировать контент, содержащий оценки, отметили в пресс-службе. Вскоре сервис намерен выносить предупреждения СМИ, у которых доля такого контента слишком велика. «В случае, если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации», – подчеркнули в пресс-службе.