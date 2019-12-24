«Яндекс.Новости» начнут отключать СМИ от сервиса за нарушение журналистской этики
Сервис «Яндекс.Новости» будет блокировать в агрегаторе СМИ с новостями, нарушающими журналистскую этику, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агрегатора. Речь идет о материалах, содержащих оскорбления, агрессию и оценочные суждения, одобрение насилия, которые в том числе оформлены без указания источника информации.
«Яндекс.Новости» уже умеют классифицировать контент, содержащий оценки, отметили в пресс-службе. Вскоре сервис намерен выносить предупреждения СМИ, у которых доля такого контента слишком велика. «В случае, если в рамках взаимодействия партнер не исправляется, мы будем вынуждены отключать его до исправления ситуации», – подчеркнули в пресс-службе.
Положения кодекса журналисткой этики предусматривают, что СМИ воздерживаются от оправдания агрессии, ненависти и дискриминации, а также уважают честь и достоинство людей, которые становятся объектами их внимания.
Сервис «Яндекс.Новости» представляет собой агрегатор новостных материалов СМИ. Он автоматически собирает материалы по одной теме в сюжеты. Сейчас «Яндекс.Новости» получают материалы от около 7000 порталов, среди которых 2500 сайтов, зарегистрированных в Роскомнадзоре.