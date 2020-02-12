Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок
Издательство АСТ решило приостановить продажи книги Антона Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации». Об этом «Ведомостям» сообщила пресс-служба издательства.
При этом АСТ потребовало открытого обсуждения проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики. Издательство объяснило, что книга Амантонио вышла под грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора», она не нарушает законодательство и представляет альтернативный взгляд. Однако произведение вызвало большой резонанс в СМИ и социальных сетях и на фоне вспышки коронавируса подверглось критике, говорится в сообщении пресс-службы.
К обсуждению АСТ призывает экспертов, лидеров мнений и предлагает провести дискуссию в рамках круглого стола на одной из федеральных информационных площадок.
Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны. Там также утверждается, что автору не удалось найти ни одного «грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», что они могут вызывать аутизм и содержат большое количество алюминия.