Издательство АСТ приостановило продажи книги о вреде прививок

Книга вышла в феврале 2020 г. В предисловии к ней автор предлагает разобраться, действительно ли прививки безопасны и эффективны. Там также утверждается, что автору не удалось найти ни одного «грамотного исследования, которое подтверждало бы безопасность вакцин», что они могут вызывать аутизм и содержат большое количество алюминия.