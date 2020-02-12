Медиарегулятор Великобритании будет следить за пропагандой суицида в соцсетях
Правительство Великобритании позволит регулятору в области медиа и телекоммуникаций Ofcom следить за распространением информации в интернете, сообщает The Guardian. Новые права и обязанности призваны ограничить распространение «вредоносного контента», призывающего к самоубийству или членовредительству. Конкретный список новых прав не раскрывается.
Правила будут действовать только на социальные сети и форумы, которые сами прописали меры по защите детей от вредоносного контента, отметили министр цифровых технологий и культуры Ники Марган и министр внутренних дел Прити Пател. Ofcom будет следить за тем, как сайты применяют на практике свои же правила использования. Те платформы, которые ставят свободу слова выше безопасности детей, должны будут четко указывать пользователями на это. Сайты, которые не позволяют делиться пользовательским контентом, не попадут под регуляцию Ofcom.
Пател заявила, что ИТ-компании должны соблюдать баланс между вопросами приватности и безопасностью детей. По ее словам, интернет «может быть укрытием для преступников, в том числе педофилов, позволяющим им наносить огромный вред».
Борьба с детской порнографией стала поводом для введения в России черного списка сайтов в 2012 г. С течением времени к запрещенной информации добавились материалы об изготовлении наркотиков, способах совершения суицида, опасных для жизни действиях, а также любые другие сведения, которые суд запретил к распространению.