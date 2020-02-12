Медиарегулятор Великобритании будет следить за пропагандой суицида в соцсетях

Правила будут действовать только на социальные сети и форумы, которые сами прописали меры по защите детей от вредоносного контента, отметили министр цифровых технологий и культуры Ники Марган и министр внутренних дел Прити Пател. Ofcom будет следить за тем, как сайты применяют на практике свои же правила использования. Те платформы, которые ставят свободу слова выше безопасности детей, должны будут четко указывать пользователями на это. Сайты, которые не позволяют делиться пользовательским контентом, не попадут под регуляцию Ofcom.