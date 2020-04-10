Кинотеатры запустили услугу по доставке еды

О запуске доставки еды для жителей Петрозаводска объявила еще одна крупная киносеть – «Мираж синема» (пятая по размеру, управляет 172 кинозалами — данные «Невафильм Research» на февраль). Это партнерский проект «Мираж синема» и бистро Pure, которые находятся на территории 17 из 24 кинотеатров сети, говорится в сообщении киносети. В меню доставки – попкорн, пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Если результаты эксперимента будут успешны проект будет запущен и в других городах присутствия сети, указано в сообщении «Мираж синема».