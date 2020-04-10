Кинотеатры запустили услугу по доставке еды
Четвертая по размеру киносеть в России «Каро» (управляет 246 кинозалами – данные «Невафильм Research» на февраль 2020 г.) запустила доставку продукции кинобаров, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Пока услуга доступна для москвичей, а в меню доступна только «классика» – попкорн, чипсы, начос и снеки для здорового питания.
Продажа еды и напитков приносит кинотеатрам 27% от общей выручки, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research» 2018 г. У «Каро» этот показатель составляет 35%, уточнила вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова.
Из-за распространения коронавируса кинотеатры еще в конце марта вынуждены были временно приостановить свою деятельность. Доставка попкорна, по словам Проскуряковой, дополнительный сервис и возможность сохранить контакт со зрителем.
О запуске доставки еды для жителей Петрозаводска объявила еще одна крупная киносеть – «Мираж синема» (пятая по размеру, управляет 172 кинозалами — данные «Невафильм Research» на февраль). Это партнерский проект «Мираж синема» и бистро Pure, которые находятся на территории 17 из 24 кинотеатров сети, говорится в сообщении киносети. В меню доставки – попкорн, пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Если результаты эксперимента будут успешны проект будет запущен и в других городах присутствия сети, указано в сообщении «Мираж синема».