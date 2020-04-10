Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Медиа

Кинотеатры запустили услугу по доставке еды

Ведомости

Четвертая по размеру киносеть в России «Каро» (управляет 246 кинозалами – данные  «Невафильм Research» на февраль 2020 г.) запустила доставку продукции кинобаров, сообщил «Ведомостям» ее представитель. Пока услуга доступна для москвичей, а в меню доступна только «классика» – попкорн, чипсы, начос и снеки для здорового питания. 

Продажа еды и напитков приносит кинотеатрам 27% от общей выручки, следует из данных исследовательской компании «Невафильм Research» 2018 г. У «Каро» этот показатель составляет 35%, уточнила вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами «Каро» Ольга Проскурякова. 

Из-за распространения коронавируса кинотеатры еще в конце марта вынуждены были временно приостановить свою деятельность.  Доставка попкорна, по словам Проскуряковой,  дополнительный сервис  и возможность сохранить контакт со зрителем. 

О запуске доставки еды для жителей Петрозаводска объявила еще одна крупная киносеть – «Мираж синема» (пятая по размеру, управляет 172 кинозалами — данные  «Невафильм Research» на февраль). Это партнерский проект «Мираж синема» и бистро Pure, которые находятся на территории 17 из 24 кинотеатров сети, говорится в сообщении киносети. В меню доставки – попкорн, пицца, стритфуд, безалкогольные напитки и снеки. Если результаты эксперимента будут успешны проект будет запущен и в других городах присутствия сети, указано в сообщении «Мираж синема».

Ранее по теме: Первый крупный российский фильм выйдет в интернете вместо кинотеатров

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных