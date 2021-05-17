РПЦ дополнила перечень посвященных святым мошеннических сайтов

Ранее отдел опубликовал перечень действующих в интернете лжесвященников. В него включены десять человек. Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Кроме того, был опубликован список мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви.