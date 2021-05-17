РПЦ дополнила перечень посвященных святым мошеннических сайтов
Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата дополнил перечень сайтов, использующих имена чтимых святых и представляющих угрозу мошеннических действий в отношении верующих.
«Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ с целью защиты верующих от злоупотреблений в сети интернет продолжает дополнять список ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Русской Православной Церкви», – говорится в сообщении на сайте Московского патриархата. Перечень дополнен тремя электронными адресами. Он опубликован на официальном сайте отдела в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет».
РПЦ не несет ответственности за то, что поданные через эти сайты записки и пожертвования не дойдут до храмов и монастырей, которые указаны ими в качестве адресатов. Также не удалось обнаружить публичную финансовую отчетность организаций, действующих через эти сайты, предупредили в отделе.
Ранее отдел опубликовал перечень действующих в интернете лжесвященников. В него включены десять человек. Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Кроме того, был опубликован список мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви.