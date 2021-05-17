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РПЦ дополнила перечень посвященных святым мошеннических сайтов

Ведомости

Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата дополнил перечень сайтов, использующих имена чтимых святых и представляющих угрозу мошеннических действий в отношении верующих.

«Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ с целью защиты верующих от злоупотреблений в сети интернет продолжает дополнять список ресурсов, занимающихся сбором средств на церковные требы и не имеющих официального отношения к Русской Православной Церкви», – говорится в сообщении на сайте Московского патриархата. Перечень дополнен тремя электронными адресами. Он опубликован на официальном сайте отдела в разделе «Борьба со злоупотреблениями в сети интернет».

РПЦ не несет ответственности за то, что поданные через эти сайты записки и пожертвования не дойдут до храмов и монастырей, которые указаны ими в качестве адресатов. Также не удалось обнаружить публичную финансовую отчетность организаций, действующих через эти сайты, предупредили в отделе.

Ранее отдел опубликовал перечень действующих в интернете лжесвященников. В него включены десять человек. Некоторые из них выдают себя за священнослужителей, при этом одни ими никогда не являлись, а другие были запрещены в служении или отлучены от церкви. Кроме того, был опубликован список мошеннических интернет-ресурсов, предлагающих заказ треб в храмах и собирающих пожертвования от имени Русской Православной Церкви. 

Ранее по теме: РПЦ опубликовала список действующих в интернете лжесвященников
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных