Главред Wonderzine заявила об отсутствии клеветы в колонке про Манижу
Издание Wonderzine не преследовало цели распространить клевету о ком-либо, а лишь пыталось донести до своих читателей разные точки зрения, заявила главред издания Юлия Таратута, комментируя обвинения певицы Манижи Сангин в клевете.
«Манижа обвиняет наше издание в клевете. Но клевета с точки зрения закона — это умышленное распространение сведений с целью кого-то опорочить. Очевидно, что наша цель — попытка донести до читателей разные точки зрения на сомнительную ситуацию. Любое медиа вправе заниматься цитированием в любом объёме», — говорится в комментарии Таратуты.
Ранее в колонке издания упоминалось о возможном «покровительстве» Манижи со стороны администрации президента. В частности, как пишет Таратута, госкорпорация «Росатом» под руководством Сергея Кириенко (он был гендиректором с 2005 гг. по 2016 гг.) инвестировала в Сангтудинскую ГЭС на территории Таджикистана. «Подрядчиком проекта был Акмал Усманов (Усмонов) — дядя певицы Манижи», — написала главред Wonderzine. Певица, выступившая ранее на «Евровидении», решила подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует».
Главред издания поясняет, что основой указанной информации является гипотеза сайта «Ленправда», который предполагает, что в поездке Манижи на «Евровидение» могли быть заинтересованы представители российской власти, а также члены семьи певицы могли быть лично знакомы с влиятельными сотрудниками президентской администрации и людьми из ближнего круга российского президента.
«Кстати, «Ленправда» — официально зарегистрированное СМИ, текст на сайте висит с середины марта и ни разу с тех пор не заинтересовал певицу Манижу», — отметила Таратута, добавив, что издание впечатлено тем, с какой скоростью певица отреагировала на публикацию в Wonderzine, поскольку «прежние попытки взять у неё интервью к успеху не приводили».
Таратута также подчеркнула, что текст, который так возмутил исполнительницу, не является расследованием, это колонка. «В нём высказывается частное, субъективное мнение. При этом я не только не отказываюсь от своих слов и гипотез, но и считаю принципиально важным обсуждать их с читателями Wonderzine», — заключила главред.