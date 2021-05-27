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Главред Wonderzine заявила об отсутствии клеветы в колонке про Манижу

Ведомости

Издание Wonderzine не преследовало цели распространить клевету о ком-либо, а лишь пыталось донести до своих читателей разные точки зрения, заявила главред издания Юлия Таратута, комментируя обвинения певицы Манижи Сангин в клевете.

«Манижа обвиняет наше издание в клевете. Но клевета с точки зрения закона — это умышленное распространение сведений с целью кого-то опорочить. Очевидно, что наша цель — попытка донести до читателей разные точки зрения на сомнительную ситуацию. Любое медиа вправе заниматься цитированием в любом объёме», — говорится в комментарии Таратуты.

Ранее в колонке издания упоминалось о возможном «покровительстве» Манижи со стороны администрации президента. В частности, как пишет Таратута, госкорпорация «Росатом» под руководством Сергея Кириенко (он был гендиректором с 2005 гг. по 2016 гг.) инвестировала в Сангтудинскую ГЭС на территории Таджикистана. «Подрядчиком проекта был Акмал Усманов (Усмонов) — дядя певицы Манижи», — написала главред Wonderzine. Певица, выступившая ранее на «Евровидении», решила подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует».

Главред издания поясняет, что основой указанной информации является гипотеза сайта «Ленправда», который предполагает, что в поездке Манижи на «Евровидение» могли быть заинтересованы представители российской власти, а также члены семьи певицы могли быть лично знакомы с влиятельными сотрудниками президентской администрации и людьми из ближнего круга российского президента.

«Кстати, «Ленправда» — официально зарегистрированное СМИ, текст на сайте висит с середины марта и ни разу с тех пор не заинтересовал певицу Манижу», — отметила Таратута, добавив, что издание впечатлено тем, с какой скоростью певица отреагировала на публикацию в Wonderzine, поскольку «прежние попытки взять у неё интервью к успеху не приводили».

Таратута также подчеркнула, что текст, который так возмутил исполнительницу, не является расследованием, это колонка. «В нём высказывается частное, субъективное мнение. При этом я не только не отказываюсь от своих слов и гипотез, но и считаю принципиально важным обсуждать их с читателями Wonderzine», — заключила главред.

Ранее по теме: Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки главного редактора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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