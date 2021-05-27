Главред Wonderzine заявила об отсутствии клеветы в колонке про Манижу

Ранее в колонке издания упоминалось о возможном «покровительстве» Манижи со стороны администрации президента. В частности, как пишет Таратута, госкорпорация «Росатом» под руководством Сергея Кириенко (он был гендиректором с 2005 гг. по 2016 гг.) инвестировала в Сангтудинскую ГЭС на территории Таджикистана. «Подрядчиком проекта был Акмал Усманов (Усмонов) — дядя певицы Манижи», — написала главред Wonderzine. Певица, выступившая ранее на «Евровидении», решила подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении» не радует».