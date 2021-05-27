Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки главного редактора

Юлия Таратута прокомментировала готовящийся иск так: «Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно „Первый канал». В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации».