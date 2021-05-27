Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки главного редактора
Певица Манижа, выступившая ранее на «Евровидении», решила подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки главного редактора издания Юлии Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении»не радует». Об этом певица написала у себя в Instagram.
В колонке упоминается информация о возможном «покровительстве» Манижи со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане.
«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на издание Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала певица.
Юлия Таратута прокомментировала готовящийся иск так: «Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно „Первый канал». В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации».
Конкурс «Евровидение» состоялся 22 мая в Роттердаме. Второе и третье места заняли Франция (499 баллов) и Швейцария (432 балла). Певица Манижа (Манижа Сангин), представлявшая в этом году на «Евровидении» Россию со своей песней Russian Woman («Русская женщина»), набрала 204 балла, заняв девятое место.