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Манижа подаст в суд на Wonderzine из-за колонки главного редактора

Ведомости

Певица Манижа, выступившая ранее на «Евровидении», решила подать в суд на издание Wonderzine из-за колонки главного редактора издания Юлии Таратуты под названием «Почему выступление Манижи на «Евровидении»не радует». Об этом певица написала у себя в Instagram.

В колонке упоминается информация о возможном «покровительстве» Манижи со стороны администрации президента из-за инвестиций в Сангтудинскую ГЭС в Таджикистане.

«Я официально заявляю, что мои юристы готовятся подать в суд на издание Wonderzine, чтобы отстоять честь и достоинство мои и моей семьи», — написала певица.

Юлия Таратута прокомментировала готовящийся иск так: «Я впечатлена скоростью реакции певицы Манижи, контакты с которой последние месяцы контролировал исключительно „Первый канал». В своем тексте я ссылаюсь на информацию других сайтов, которая показалась мне важной в нынешней политической ситуации. Как на нее реагировать — дело читателей. Я проинформировала юристов издательского дома о претензиях — будем следить за развитием ситуации».

Конкурс «Евровидение» состоялся 22 мая в Роттердаме. Второе и третье места заняли Франция (499 баллов) и Швейцария (432 балла). Певица Манижа (Манижа Сангин), представлявшая в этом году на «Евровидении» Россию со своей песней Russian Woman («Русская женщина»), набрала 204 балла, заняв девятое место.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных