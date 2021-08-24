Минюст объяснил включение «Дождя» в список СМИ-иноагентов
Основанием для включения телеканала «Дождь» в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, стало получение изданием средств из иностранных источников, а также цитирование СМИ, признанных иноагентами ранее, сообщила пресс-служба Минюста.
Так, по данным Роскомнадзора, «Дождь» ежеквартально уведомлял ведомство о получении средств «от Европейского союза в лице Европейской комиссии за освещение отношений между ЕС и Россией [в размере] более 130 000 евро». Также Росфинмониторинг уведомил Минюст об опосредованном иностранном финансировании телеканала через российские фонды. Названия последних в сообщении министерства не приводятся.
Еще одним основанием для включения «Дождя» в список СМИ-иноагентов стало цитирование телеканалом других изданий из данного перечня. В частности, в период с июля 2020 г. по июль 2021 г. на сайте «Дождя» упоминались материалы «Голоса Америки», «Idel.Реалий», «Кавказ.Реалий», «Телеканала Настоящее Время», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC)», «Сибирь.Реалий», «Север.Реалий», SIA «Medusa Project», «VTimes.io» и прочих (все признаны Минюстом СМИ-иноагентами).
Минюст сослался на закон «О средствах массовой информации», согласно которому «российское юридическое лицо, распространяющее сообщения и материалы, которые созданы и (или) распространены иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, учрежденным иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) участвующие в создании указанных сообщений и материалов, может быть признано выполняющим функции иностранного агента, если оно получает денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников».
Минюст признал телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом 20 августа. Также в перечень попали издание «Важные истории», журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число участников списка достигло 43.
На следующий день председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о намерении организовать обсуждение с участием Минюста включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов. Вчера Фадеев заявил, что не нашел нарушений в действиях министерства.