В Кремле прокомментировали признание «Дождя» СМИ-иноагентом
Вопрос о внесении телеканала «Дождь» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это не согласовывается, Минюст в данном случае выполняет свои функции. Так, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно. Он ведь не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ», — сказал он.
Песков подчеркнул, что в данном случае Минюст исполняет закон об иноагентах. Действия ведомства, по мнению Кремля, не ведут к закрытию СМИ.
«Есть закон об иностранных агентах, и Минюст выполняет положение закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, их нужно заявлять. Ни этот закон, ни имплементация положений этого закона не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст», — добавил он.
Минюст признал телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом 20 августа. Также в перечень попали издание «Важные истории», журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число участников списка достигло 43.
На следующий день председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о намерении организовать обсуждение с участием Минюста включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов. Предполагается, что ведомство изложит свою правовую позицию относительно принятого решения, после чего будут сделаны окончательные выводы.