В Кремле прокомментировали признание «Дождя» СМИ-иноагентом

«Есть закон об иностранных агентах, и Минюст выполняет положение закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, их нужно заявлять. Ни этот закон, ни имплементация положений этого закона не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст», — добавил он.