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В Кремле прокомментировали признание «Дождя» СМИ-иноагентом

Ведомости

Вопрос о внесении телеканала «Дождь» в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не обсуждался с Кремлем, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это не согласовывается, Минюст в данном случае выполняет свои функции. Так, в Кремле знали, но Минюст ведет свою работу, здесь все абсолютно очевидно. Он ведь не может вывести из-под действия закона отдельно взятое СМИ», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в данном случае Минюст исполняет закон об иноагентах. Действия ведомства, по мнению Кремля, не ведут к закрытию СМИ.

«Есть закон об иностранных агентах, и Минюст выполняет положение закона. Если есть деньги, которые от иностранцев поступают, их нужно заявлять. Ни этот закон, ни имплементация положений этого закона не ведет к закрытию СМИ, просто накладывает на СМИ дополнительные обязанности. За детальными разъяснениями нужно обращаться в Минюст», — добавил он.

Минюст признал телеканал «Дождь» СМИ-иноагентом 20 августа. Также в перечень попали издание «Важные истории», журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Общее число участников списка достигло 43.

На следующий день председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о намерении организовать обсуждение с участием Минюста включения «Дождя» в реестр СМИ-иноагентов. Предполагается, что ведомство изложит свою правовую позицию относительно принятого решения, после чего будут сделаны окончательные выводы.

Ранее по теме: Чем грозит подписчикам и журналистам «Дождя» его включение в реестр иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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