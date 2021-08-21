СПЧ обсудит с Минюстом включение «Дождя» в список иноагентов
Председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил в комментарии ТАСС, что намерен организовать обсуждение с участием Минюста включения телеканала «Дождь» в реестр СМИ-иноагентов.
«Что касается внесения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции, чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы будем делать свои выводы», – рассказал он.
Накануне Минюст признал телеканал «Дождь» и издание «Важные истории» СМИ-иноагентами, включив их в соответствующий реестр. Кроме того, в список попали журналисты Олеся Шмагун, Алеся Мараховская, Ирина Долинина, Роман Шлейнов, Роман Анин и Дмитрий Великовский. Теперь общее число СМИ-иноагенов и физлиц, выполняющих функцию СМИ-иноагентов, достигло 43.
23 июля Минюст включил The Insider в список СМИ, выполняющих функцию иностранных агентов, а в список физлиц, выполняющих функцию иноагентов, — журналистов «Проекта» Софью Гройсман, Михаила Рубина и Юлию Апухтину, журналиста «Открытых медиа» Илью Рождественского и журналиста Алексея Постернака. 29 июля главред «Проекта» Роман Баданин, объявленный иноагентом, и его заместитель Михаил Рубин уехали из России в США.