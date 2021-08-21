СПЧ обсудит с Минюстом включение «Дождя» в список иноагентов

«Что касается внесения телеканала "Дождь" в реестр иностранных агентов, я планирую в ближайшие дни организовать обсуждение этого вопроса. И я приглашу на это обсуждение представителей Министерства юстиции, чтобы они изложили правовую позицию Минюста. По результатам этого обсуждения мы будем делать свои выводы», – рассказал он.