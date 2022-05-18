Netflix решил сократить еще 150 сотрудников на фоне проблем с подписчиками
Стриминговый сервис Netflix сократит еще 150 человек из-за проблем с замедлением темпов роста выручки и сокращения числа подписчиков, сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на представителя компании. Ранее Netflix уже уволил около 25 человек.
В компании пояснили, что большинство сотрудников, которые попали под сокращение, работают в США. Их увольнение основано в первую очередь на потребностях бизнеса, а не на личных показателях. Новый раунд сокращений составит около 2% штата компании. По данным собеседника издания, часть сокращений пришлась на сегменты развлечений.
Ранее Netflix сократил около 25 человек из отдела маркетинга. Некоторые из уволенных работников работали на сайте Netflix под названием Tudum, который создает контент, связанный с фильмами и шоу сервиса.
В январе 2022 г. в отчете за IV квартал 2021 г. Netflix сообщил, что прогнозирует замедление роста числа пользователей в I квартале 2022 г., после чего рыночная стоимость компании упала на $200 млрд. В апреле Netflix сообщил о потере 200 000 подписчиков в I квартале 2022 г. из-за инфляции, спецоперации России на Украине и жесткой конкуренции. Также Netflix лишился 700 000 пользователей из России. Согласно прогнозу, компания должна была нарастить число подписчиков на 2,5 млн, сообщил Reuters. Netflix объявил о приостановке работы в России в начале марта из-за спецоперации России на Украине.