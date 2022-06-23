Европейский вещательный союз окончательно решил не проводить «Евровидение» на Украине
Песенный конкурс «Евровидение» не пройдет на Украине в 2023 г. , следует из заявления Европейского вещательного союза (EBU).
«EBU с сожалением принял решение перенести мероприятие в другую страну и продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса песни «Евровидение» в следующем году», — говорится в заявлении.
В союзе отметили, что текущие обстоятельства препятствуют тому, чтобы страна обеспечила гарантии безопасности, необходимые вещателю для организации и проведения конкурса в соответствии с установленными правилами.
Украинская группа Kalush Orchestra одержала победу на конкурсе «Евровидение», финал которого состоялся 14 мая в Турине. По результатам голосования жюри и зрителей группа получила 631 балл. Участники Kalush Orchestra выступили в Италии с песней «Стефания». Победа на конкурсе в 2022 г. стала третьей для Украины. Второе и третье места заняли представители Великобритании и Испании.
Россию отстранили от участия в «Евровидении» на следующий день после начала специальной военной операции на Украине. На сайте конкурса тогда сообщалось, что «ни один российский артист не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение" в этом году».
Свое решение Европейский вещательный союз объяснил обеспокоенностью, что российское участие приведет к дискредитации конкурса на фоне «беспрецедентного кризиса на Украине». После этого ВГТРК, «Первый канал» и Радио дом «Останкино» приостановили свое членство в EBU, отстранение России стало «последней каплей», заявили компании.