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«Россия 1» стала самым просматриваемым телеканалом в первом полугодии

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«Россия 1» стала самым просматриваемым каналом за первые шесть месяцев 2022 г. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Mediascope.

Согласно исследованию, «Россия 1» заняла первую строчку с рейтингом 2,2% и долей просмотра 15,1%. За ней следует «Первый канал». Его рейтинг составил 1,4%, а доля — 10%. Тройку лидеров замыкает НТВ с рейтингом 1,2%. Доля просмотра телеканала составила 8,6%.

Четвертую строчку занял «Пятый канал» (0,8% и 5,7% соответственно), а пятое место у РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и долей 4,7%. В топ-20 также попали СТС, «ТВ Центр», «Россия 24», ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и др.

Рейтинг определяется средним количеством зрителей, смотревших программу, и выражается в процентах от всего населения России. Под «долей аудитории» понимается среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных