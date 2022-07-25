«Россия 1» стала самым просматриваемым телеканалом в первом полугодии
«Россия 1» стала самым просматриваемым каналом за первые шесть месяцев 2022 г. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на данные Mediascope.
Согласно исследованию, «Россия 1» заняла первую строчку с рейтингом 2,2% и долей просмотра 15,1%. За ней следует «Первый канал». Его рейтинг составил 1,4%, а доля — 10%. Тройку лидеров замыкает НТВ с рейтингом 1,2%. Доля просмотра телеканала составила 8,6%.
Четвертую строчку занял «Пятый канал» (0,8% и 5,7% соответственно), а пятое место у РЕН ТВ с рейтингом 0,7% и долей 4,7%. В топ-20 также попали СТС, «ТВ Центр», «Россия 24», ТНТ, ТВ-3, «Пятница» и др.
Рейтинг определяется средним количеством зрителей, смотревших программу, и выражается в процентах от всего населения России. Под «долей аудитории» понимается среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от телеаудитории в момент показа.
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