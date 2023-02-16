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Фильм «Чебурашка» показали на МКС

Ведомости

Российские космонавты посмотрели фильм «Чебурашка», находясь на орбите Земли в Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».

«Новую историю о приключениях ушастого зверька уже посмотрели более 20 млн зрителей. На Земле. Теперь к ним присоединились еще трое – Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Российские члены экипажа МКС посмотрели "Чебурашку" прямо на орбите», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в августе 2022 г. состоялась «церемония передачи ушастого зверька в качестве нового индикатора невесомости» космонавту Прокопьеву, который в сентябре того же года отправился на МКС на корабле «Союз МС-22» вместе с Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио.

Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а нарисован главный герой был с помощью компьютерной графики. 4 февраля кассовые сборы картины превысили 6 млрд руб. – это стало рекордом в российском прокате. Долгое время на первой строчке самых кассовых фильмов значилась первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.

В начале февраля гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал «Ведомостям», что картина останется в кинопрокате до тех пор, пока ее не посмотрит последний зритель. По его словам, уже в ближайшее время семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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