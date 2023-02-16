Фильм «Чебурашка» показали на МКС
Российские космонавты посмотрели фильм «Чебурашка», находясь на орбите Земли в Международной космической станции (МКС). Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса».
«Новую историю о приключениях ушастого зверька уже посмотрели более 20 млн зрителей. На Земле. Теперь к ним присоединились еще трое – Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, космонавты "Роскосмоса" Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Российские члены экипажа МКС посмотрели "Чебурашку" прямо на орбите», – говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что в августе 2022 г. состоялась «церемония передачи ушастого зверька в качестве нового индикатора невесомости» космонавту Прокопьеву, который в сентябре того же года отправился на МКС на корабле «Союз МС-22» вместе с Петелиным и астронавтом NASA Франциско Рубио.
Комедия «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а нарисован главный герой был с помощью компьютерной графики. 4 февраля кассовые сборы картины превысили 6 млрд руб. – это стало рекордом в российском прокате. Долгое время на первой строчке самых кассовых фильмов значилась первая часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.
В начале февраля гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал «Ведомостям», что картина останется в кинопрокате до тех пор, пока ее не посмотрит последний зритель. По его словам, уже в ближайшее время семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».