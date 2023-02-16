Фильм «Чебурашка» показали на МКС

В начале февраля гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказал «Ведомостям», что картина останется в кинопрокате до тех пор, пока ее не посмотрит последний зритель. По его словам, уже в ближайшее время семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».