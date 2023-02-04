Кассовые сборы «Чебурашки» превысили 6 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 6 млрд руб., следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
На момент публикации общие сборы фильма составили 6,017 млрд руб., при этом сборы в день премьеры составили 227,4 млн руб., в первые выходные проката – почти 1,4 млрд руб., во вторые – более 1,5 млрд руб.
Семейная комедия «Чебурашка» вышла в широкий прокат 1 января 2023 г. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а рисовали главного героя с помощью компьютерной графики. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая собрала в прокате 3 516 796 661 руб.
Создатели «Чебурашки» — продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW) совместно с киностудией «Союзмультфильм», видеосервисом Start при участии телеканалов «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»).
«Чебурашка» останется в кинопрокате до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель, заявил ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Сколько именно недель может длиться прокат, он не уточнил. Уже в ближайшее время, по прогнозам Верещагина, семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».
Ранее днем глава Кисловодска Ставропольского края Евгений Моисеев в своем Telegram-канале сообщил, что на одной из улиц города может появиться памятник Чебурашке. Памятник герою фильма планируют установить на улице Карла Маркса, где проходили съемки одной из сцен и которую жители стали называть «Чебурашкинской». По словам Моисеева, предварительную идею одобрил Общественный совет города.