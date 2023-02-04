В Кисловодске заявили о планах установить памятник Чебурашке

«Чебурашка» останется в кинопрокате до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель, заявил ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Сколько именно недель может длиться прокат, он не уточнил. Уже в ближайшее время, по прогнозам Верещагина, семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».