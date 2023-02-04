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Общество

В Кисловодске заявили о планах установить памятник Чебурашке

Ведомости

На одной из улиц Кисловодска в Ставропольском крае может появиться памятник Чебурашке, сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале. 

Памятник Чебурашке – герою одноименного художественного фильма – планируют установить в Кисловодске на улице Карла Маркса, где проходили съемки одной из сцен и которую жители стали называть «Чебурашкинской». По словам Моисеева, предварительную идею одобрил Общественный совет города. 

«Скульптуру Чебурашки, героя одноименного фильма 2023 г., ставшего самым кассовым в истории российского кинематографа, планируем установить на улице Карла Маркса или рядом с ней», – написал глава города.

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По данным ЕАИС государственного Фонда кино на 12.00 мск 3 февраля, кассовые сборы «Чебурашки» режиссера Дмитрия Дьяченко составили 5,88 млрд руб. В широкий прокат семейная комедия «Чебурашка» вышла 1 января 2023 г. В кинокартине рассказывается о новых приключениях Чебурашки, который попал в приморский город из далекой апельсиновой рощи. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а рисовали главного героя с помощью компьютерной графики. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона, которая собрала в прокате 3 516 796 661 руб.

Создатели «Чебурашки» — продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW) совместно с киностудией «Союзмультфильм», видеосервисом Start при участии телеканалов «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»). 

«Чебурашка» останется в кинопрокате до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель, заявил ранее в интервью «Ведомостям» гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Сколько именно недель может длиться прокат, он не уточнил. Уже в ближайшее время, по прогнозам Верещагина, семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных