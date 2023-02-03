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«Чебурашку» будут показывать до последнего зрителя

В итоге фильм могут посмотреть более 20 млн россиян
Мария Истомина
Союзмультфильм

Фильм «Чебурашка» останется в кинопрокате до тех пор, пока его не посмотрит последний зритель, заявил в интервью «Ведомостям» гендиректор прокатчика кинокартины «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Сколько именно недель может длиться прокат, он не уточнил. Уже в ближайшее время, по прогнозам Верещагина, семейная комедия преодолеет планку в 20 млн зрителей, что «сопоставимо с советскими блокбастерами». Но население страны тогда было существенно больше, отметил он.

«Чебурашка» вышел в широкий прокат 1 января 2023 г. и пока находится в классическом отрезке проката.

Создатели «Чебурашки» — продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW) совместно с киностудией «Союзмультфильм», видеосервисом Start при участии телеканалов «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»). Главные роли в фильме исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов и другие, а сам Чебурашка был создан при помощи компьютерной графики.

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Планку в 3 млрд руб. сборов комедия о популярном персонаже советской мультипликационной классики преодолела за рекордные девять дней. А за 15 дней фильм стал самым кассовым фильмом за всю историю отечественного кинопроката, опередив многолетнего лидера – «Аватар» Джеймса Кэмерона (вышел в прокат в 2009 г., сборы – 3,5 млрд руб.).

«Чебурашка» до сих пор сохраняет лидерство в прокате: по итогам уикэнда с 26 по 29 января сборы составили 452 млн руб., указывает отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика». По данным ЕАИС государственного Фонда кино на 12.00 мск 3 февраля, кассовые сборы «Чебурашки» составили 5,88 млрд руб.

Рекордным сборам способствовал ряд факторов, среди которых, в том числе, повторные просмотры. Как предполагает Верещагин, те, кто ходили на фильм в новогодние праздники, затем пришли еще раз и привели с собой более старшее или младшее поколение.

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«Чебурашка – самый, пожалуй, известный персонаж в нашей стране. Его знают все поколения из ныне живущих. Во-вторых, это семейное кино, а оно в последние годы, начиная с пандемии, набирает популярность. В-третьих, сама кинокартина получилась. И смысл, который в нее заложили создатели, – еще из рекламных материалов «Чебурашки» было понятно, что это высокоэмоциональное кино, доброе, позволяющее посмеяться, выдохнуть. И, безусловно, рекламная кампания была реально большая и долгая, стартовала еще в начале прошлого года», – перечислил ключевые факторы успеха фильма гендиректор «Централ Партнершип».

«Чебурашка» будет работать в кинотеатрах долго, уверен прокатчик. Фильм, как отметил он, останется в прокате до тех пор, «пока зрительский ручеек не иссякнет».

Классический отрезок для широкого проката блокбастера в среднем составляет шесть-восемь недель, но есть исключения, «если релиз выдающийся», говорит Антон Сиренко, гендиректор компании «Контент-клуб» (бывшая «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг»). Как отмечает Сиренко, изменение сроков проката релизов стало трендом еще в прошлые годы, он укрепился в 2022 г. Отчасти это обусловлено дефицитом премьер, пояснил он.

С ним согласен и гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин, напомнив при этом, что такими исключениями в свое время были «Титаник», который шел в прокате больше года, и первая часть «Аватара», ее кинотеатры показывали несколько месяцев. Как пояснил Петелин, кинотеатры оставляют фильм «в широкой росписи» (то есть с большим числом сеансов и залов) до тех пор, пока его сборы либо больше, либо сопоставимы со сборами других релизов, в том числе премьерных.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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