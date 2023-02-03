«Чебурашку» будут показывать до последнего зрителя

С ним согласен и гендиректор киносети «Премьер-зал» Владимир Петелин, напомнив при этом, что такими исключениями в свое время были «Титаник», который шел в прокате больше года, и первая часть «Аватара», ее кинотеатры показывали несколько месяцев. Как пояснил Петелин, кинотеатры оставляют фильм «в широкой росписи» (то есть с большим числом сеансов и залов) до тех пор, пока его сборы либо больше, либо сопоставимы со сборами других релизов, в том числе премьерных.