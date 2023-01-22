Кассовые сборы «Чебурашки» Дьяченко превысили 5 млрд рублей
Кассовые сборы художественного фильма «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко превысили 5 млрд руб., следует из информации на сайте Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Общие сборы «Чебурашки» к 22 января составили 5 031 752 684 рубля, свидетельствуют данные ЕАИС. В день премьеры 1 января фильм собрал более 227 млн руб., в первый уикенд – около 1,3 млрд руб., а во вторые выходные проката – 1,5 млрд руб.
На девятый день проката кассовые сборы «Чебурашки» составили 3,008 млрд руб. К тому моменту фильм посмотрели почти 8,9 млн человек.
Абсолютный рекорд по сборам в России ранее принадлежал первой части «Аватара» Джеймса Кэмерона — 3 516 796 661 руб. Среди российских фильмов — картине «Холоп», снятой режиссером Климом Шипенко и вышедшей в 2019 г. (3 082 031 790 руб).
В широкий прокат семейная комедия «Чебурашка» вышла 1 января 2023 г. В кинокартине рассказывается о новых приключениях Чебурашки, который попал в приморский город из далекой апельсиновой рощи. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а рисовали главного героя с помощью компьютерной графики. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.
Создатели «Чебурашки» — продюсерская компания Yellow, Black & White (YBW) совместно с киностудией «Союзмультфильм», видеосервисом Start при участии телеканалов «Россия 1» (входит в госхолдинг ВГТРК) и СТС (входит в холдинг «Национальная медиа группа»). Прокатчик — «Централ Партнершип», которая выпускала в кинотеатрах и «Холопа».