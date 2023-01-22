Кассовые сборы «Чебурашки» Дьяченко превысили 5 млрд рублей

В широкий прокат семейная комедия «Чебурашка» вышла 1 января 2023 г. В кинокартине рассказывается о новых приключениях Чебурашки, который попал в приморский город из далекой апельсиновой рощи. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Полина Максимова, Федор Добронравов, Елена Яковлева и др. Чебурашку озвучивала Ольга Кузьмина, а рисовали главного героя с помощью компьютерной графики. Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозировали, что российский фильм потеснит первую часть «Аватара» Джеймса Кэмерона.