Издательство «АСТ» рекомендовало изъять из продажи книги Янагихары и Миллер

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. В декабре того же года его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за это нарушение могут выдворить из страны. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.