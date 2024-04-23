/ Медиа

Издательство «АСТ» рекомендовало изъять из продажи книги Янагихары и Миллер

Ведомости

Роман «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер рекомендованы к изъятию из продажи, следует из письма издательства «АСТ», которое есть в распоряжении «Ведомостей».

Основанием в письме называется наличие в произведениях признаков, подпадающих под ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).

Получение письма от издательской группы подтвердили в столичном книжном магазине «Москва», петербургском «Доме книги» и ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook и др.). «Ведомости» направили запрос в «АСТ».

Днем ранее, 22 апреля, издательство сообщило об остановке продажи книг Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни». Произведения, по заявлению «АСТ», содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с той же ст. 6.21. КоАП РФ.

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. В декабре того же года его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за это нарушение могут выдворить из страны. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

Представитель Российского книжного союза (РКС) ранее сообщил «Ведомостям», что на базе союза был запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий на предмет соответствия законодательству. Сами заключения экспертного центра при этом носят рекомендательный характер, уточнили в РКС.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных