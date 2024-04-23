Издательство «АСТ» рекомендовало изъять из продажи книги Янагихары и Миллер
Роман «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и «Песнь Ахилла» Мадлен Миллер рекомендованы к изъятию из продажи, следует из письма издательства «АСТ», которое есть в распоряжении «Ведомостей».
Основанием в письме называется наличие в произведениях признаков, подпадающих под ст. 6.21. КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений).
Получение письма от издательской группы подтвердили в столичном книжном магазине «Москва», петербургском «Доме книги» и ГК «Литрес» (объединяет одноименный сервис, MyBook и др.). «Ведомости» направили запрос в «АСТ».
Днем ранее, 22 апреля, издательство сообщило об остановке продажи книг Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни». Произведения, по заявлению «АСТ», содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с той же ст. 6.21. КоАП РФ.
Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским в России), педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. В декабре того же года его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за это нарушение могут выдворить из страны. 30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.
Представитель Российского книжного союза (РКС) ранее сообщил «Ведомостям», что на базе союза был запущен экспертный центр для оценки печатных и электронных книжных изданий на предмет соответствия законодательству. Сами заключения экспертного центра при этом носят рекомендательный характер, уточнили в РКС.