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Издательство «АСТ» остановило продажу книг Сорокина, Каннингема и Болдуина

Ведомости

Продажа книг Владимира Сорокина «Наследие», Майкла Каннингема «Дом на краю света» и Джеймса Болдуина «Комната Джованни», включая электронные версии, остановлена, сообщается на сайте издательства «АСТ».

«Данные книги были направлены на экспертизу Экспертного центра при Российском книжном союзе. Согласно заключению, эти произведения содержат информацию, запрещенную к распространению в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 6.21. КоАП РФ), и должны быть изъяты из продажи», – пояснили в «АСТ».

Согласно указанной статье Кодекса об административных правонарушениях, речь в упомянутом заключении экспертизы идет о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений (ЛГБТ – движение признано в РФ экстремистским и запрещено), смены пола.

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. В декабре того же года его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за это нарушение могут выдворить из страны. Кроме того, сайты, которые распространяют подобную информацию, подлежат внесению в реестр запрещенных с их последующей блокировкой. Продажа товаров с пропагандой ЛГБТ также запрещена.

После принятия закона книжные онлайн-магазины, сервисы и маркетплейсы стали массово снимать с продажи книги, которые могут попасть под закон об ЛГБТ-пропаганде.

30 ноября 2023 г. Верховный суд удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским движения ЛГБТ и запрете его деятельности в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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