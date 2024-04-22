Издательство «АСТ» остановило продажу книг Сорокина, Каннингема и Болдуина

Госдума приняла закон о полном запрете ЛГБТ-пропаганды, педофилии и смены пола 24 ноября 2022 г. В декабре того же года его подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно статье, для физлиц и юрлиц вводятся крупные штрафы, иностранных граждан за это нарушение могут выдворить из страны. Кроме того, сайты, которые распространяют подобную информацию, подлежат внесению в реестр запрещенных с их последующей блокировкой. Продажа товаров с пропагандой ЛГБТ также запрещена.