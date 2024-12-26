Минкульт утвердил приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году

Был дополнен пункт о противодействии современному нацизму и фашизму, героизме и самоотверженности участников спецоперации дополнен тезисами: «Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения». В тему о патриотическом воспитании добавлены внешнеполитические успехи, а также «традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов».