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Минкульт утвердил приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году

Ведомости

Министерство культуры утвердило перечень приоритетных тем господдержки кинопроизводства в 2025 г., сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Одной из таких тем стало сохранение традиционных ценностей.

Кроме того, государство будет спонсировать кино на тему истории, научных открытий и достижений в области технологий, популяризации института семьи.

«Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», – добавила Любимова.

Будет также поддерживаться кино о спецоперации на Украине и Великой Отечественной войне.

В 2024 г. Минкульт утвердил подобные темы кино для госфинансирования.

Был дополнен пункт о противодействии современному нацизму и фашизму, героизме и самоотверженности участников спецоперации дополнен тезисами: «Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения». В тему о патриотическом воспитании добавлены внешнеполитические успехи, а также «традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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