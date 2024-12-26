Минкульт утвердил приоритетные темы для господдержки кино в 2025 году
Министерство культуры утвердило перечень приоритетных тем господдержки кинопроизводства в 2025 г., сообщила глава ведомства Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Одной из таких тем стало сохранение традиционных ценностей.
Кроме того, государство будет спонсировать кино на тему истории, научных открытий и достижений в области технологий, популяризации института семьи.
«Поддержку также получат фильмы, посвященные русскому театру, роли педагога и наставника, образу будущего России, традициям коренных малочисленных народов, развитию Дальнего Востока, Арктики и других регионов, добровольчеству и международному гуманитарному сотрудничеству», – добавила Любимова.
Будет также поддерживаться кино о спецоперации на Украине и Великой Отечественной войне.
В 2024 г. Минкульт утвердил подобные темы кино для госфинансирования.
Был дополнен пункт о противодействии современному нацизму и фашизму, героизме и самоотверженности участников спецоперации дополнен тезисами: «Миротворческая миссия России. Россия как оплот народов и наций, борющихся за самоопределение, основоположник антиколониального движения». В тему о патриотическом воспитании добавлены внешнеполитические успехи, а также «традиционная роль России в стабилизации международных отношений, поиске мирного решения международных конфликтов».