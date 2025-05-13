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Горелкин: YouTube может уступить позиции по объему рекламы у блогеров

Ведомости

Сохранит ли видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) лидирующие позиции по объему рекламы у блогеров по итогам текущего года, зависит от российских конкурентов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя IT-комитета Государственной думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале, комментируя публикацию «Ведомостей» о том, что на «замедленный» в России видеохостинг пришлась почти половина бюджетов компаний на инфлюенс-маркетинг.

Он подчеркнул, что не спешит делать выводы о том, что YouTube и Instagram (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) продолжат оставаться самыми популярными площадками у рекламодателей. По мнению Горелкина, с вступлением в силу запрета на размещение рекламы на площадках, нарушающих российское законодательство, картина поменяется.

Первый зампред комитета ГД считает, что Instagram наверняка уступит свои позиции в пользу Telegram или «В контакте». А сдаст ли позиции YouTube, зависит от его российских конкурентов. Перед ними стоят два фундаментальных вызова: создать систему статистики, которая бы устраивала рекламодателей, а также сделать свои рекомендательные сервисы вовлекающими по аналогии с США и Китаем.

13 мая «Ведомости» писали, что YouTube в 2024 г. оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений в этом сегменте рекламного рынка, или 27,6 млрд руб. Вторую и третью позиции с почти одинаковым результатом заняли соцсеть Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и мессенджер Telegram.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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