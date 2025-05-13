Горелкин: YouTube может уступить позиции по объему рекламы у блогеров

Первый зампред комитета ГД считает, что Instagram наверняка уступит свои позиции в пользу Telegram или «В контакте». А сдаст ли позиции YouTube, зависит от его российских конкурентов. Перед ними стоят два фундаментальных вызова: создать систему статистики, которая бы устраивала рекламодателей, а также сделать свои рекомендательные сервисы вовлекающими по аналогии с США и Китаем.