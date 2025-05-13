Горелкин: YouTube может уступить позиции по объему рекламы у блогеров
Сохранит ли видеохостинг YouTube (принадлежит американской компании Google) лидирующие позиции по объему рекламы у блогеров по итогам текущего года, зависит от российских конкурентов. Такое мнение выразил первый заместитель председателя IT-комитета Государственной думы Антон Горелкин в своем Telegram-канале, комментируя публикацию «Ведомостей» о том, что на «замедленный» в России видеохостинг пришлась почти половина бюджетов компаний на инфлюенс-маркетинг.
Он подчеркнул, что не спешит делать выводы о том, что YouTube и Instagram (принадлежит Meta,
Первый зампред комитета ГД считает, что Instagram наверняка уступит свои позиции в пользу Telegram или «В контакте». А сдаст ли позиции YouTube, зависит от его российских конкурентов. Перед ними стоят два фундаментальных вызова: создать систему статистики, которая бы устраивала рекламодателей, а также сделать свои рекомендательные сервисы вовлекающими по аналогии с США и Китаем.
13 мая «Ведомости» писали, что YouTube в 2024 г. оказался лидером среди контентных платформ по объему бюджетов рекламодателей на инфлюенс-маркетинг в России. На эту площадку пришлась почти половина (47,9%) размещений в этом сегменте рекламного рынка, или 27,6 млрд руб. Вторую и третью позиции с почти одинаковым результатом заняли соцсеть Instagram (принадлежит американской компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) и мессенджер Telegram.