Российский рынок виртуальной реальности в 2016 г. составил $21,7 млн

Российский потребительский рынок устройств, ПО и контента виртуальной реальности (VR) в 2016 г. составил $21,7 млн, говорится в исследовании Института современных медиа. При этом рынок VR-решений для бизнеса к концу 2016 г. достиг $6,2 млн, что превышает показатель 2015 г. в 4 раза (объем корпоративного рынка тогда составлял около $1,6 млн). Количество VR-компаний в России за год выросло более чем в 3 раза и составило порядка 100 шт. Интерфакс

Разрешение на запуск ЦОДа в Удомле может быть получено в июле

АО «Концерн Росэнергоатом» рассчитывает в июле получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов центра обработки данных (ЦОД), строящегося около Калининской АЭС в Удомле, заявил руководитель концерна Андрей Петров. Он также отметил, что работы идут по графику. ЦОД вблизи Калининской АЭС – единый инженерно-технический комплекс, сооружаемый в партнерстве с ПАО «Ростелеком». Как сообщалось, изначально по договору с «Ростелекомом» планируется построить здания общей площадью более 33 000 кв. м, на которых можно будет разместить 4800 стоек. В перспективе проект включает пять зданий ЦОДа общей площадью 58 770 кв. м примерно на 8000 стойко-мест. Срок службы ЦОДа рассчитан на 30 лет. Мощность – 80 МВт. Интерфакс

Мировой рост продаж чипов в феврале был максимальным с октября 2010 г.

Мировые продажи полупроводников в феврале подскочили на 16,5% год к году, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Это максимальное повышение показателя с октября 2010 г., отмечается в сообщении. Реализация чипов в феврале составила $30,39 млрд по сравнению с $26,08 млрд годом ранее. Интерфакс