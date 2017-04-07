Вкратце
Российский рынок виртуальной реальности в 2016 г. составил $21,7 млн
Российский потребительский рынок устройств, ПО и контента виртуальной реальности (VR) в 2016 г. составил $21,7 млн, говорится в исследовании Института современных медиа. При этом рынок VR-решений для бизнеса к концу 2016 г. достиг $6,2 млн, что превышает показатель 2015 г. в 4 раза (объем корпоративного рынка тогда составлял около $1,6 млн). Количество VR-компаний в России за год выросло более чем в 3 раза и составило порядка 100 шт. Интерфакс
Разрешение на запуск ЦОДа в Удомле может быть получено в июле
АО «Концерн Росэнергоатом» рассчитывает в июле получить разрешение на ввод в эксплуатацию объектов центра обработки данных (ЦОД), строящегося около Калининской АЭС в Удомле, заявил руководитель концерна Андрей Петров. Он также отметил, что работы идут по графику. ЦОД вблизи Калининской АЭС – единый инженерно-технический комплекс, сооружаемый в партнерстве с ПАО «Ростелеком». Как сообщалось, изначально по договору с «Ростелекомом» планируется построить здания общей площадью более 33 000 кв. м, на которых можно будет разместить 4800 стоек. В перспективе проект включает пять зданий ЦОДа общей площадью 58 770 кв. м примерно на 8000 стойко-мест. Срок службы ЦОДа рассчитан на 30 лет. Мощность – 80 МВт. Интерфакс
Мировой рост продаж чипов в феврале был максимальным с октября 2010 г.
Мировые продажи полупроводников в феврале подскочили на 16,5% год к году, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association). Это максимальное повышение показателя с октября 2010 г., отмечается в сообщении. Реализация чипов в феврале составила $30,39 млрд по сравнению с $26,08 млрд годом ранее. Интерфакс
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
- NEW подарки и скидки от наших партнеров