Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

Цифры. Тенденции. События

Риски для цен

Инфляционные риски в России несколько снизились, но еще сохраняются, говорится в комментарии Центробанка. Они связаны с возможным уменьшением сдерживающего влияния локальных факторов со стороны предложения, неустойчивостью снижения инфляционных ожиданий, волатильностью мировых товарных и финансовых рынков. Годовая инфляция в марте снизилась до 4,3%. На замедление инфляции оказало влияние укрепление рубля. Кроме того, выше прогнозов ЦБ оказалось предложение зерновых по итогам уборочной кампании 2016 г. Интерфакс

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