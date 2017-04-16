Цифры. Тенденции. События

Риски для цен

Инфляционные риски в России несколько снизились, но еще сохраняются, говорится в комментарии Центробанка. Они связаны с возможным уменьшением сдерживающего влияния локальных факторов со стороны предложения, неустойчивостью снижения инфляционных ожиданий, волатильностью мировых товарных и финансовых рынков. Годовая инфляция в марте снизилась до 4,3%. На замедление инфляции оказало влияние укрепление рубля. Кроме того, выше прогнозов ЦБ оказалось предложение зерновых по итогам уборочной кампании 2016 г. Интерфакс