В статье «В погоню за дивидендами» (№ 67 от 14.04.2017, стр. 08) следует читать: «В свою очередь, бумаги ФСК могут показать дивидендную доходность в 7,4 или 14,8% в зависимости от доли прибыли, которая будет направлена на дивиденды, подсчитал биржевой советник ИК «Велес капитал» Виктор Шастин».

В статье «Три Hilton для АФК «Система» (№ 67 от 14.04.2017, стр. 18) следует читать: «Источник, близкий к группе «Сафмар» (принадлежит семье Гуцериевых), говорит, что Гусельников предлагал Сбербанку в качестве оплаты сделки четыре отеля Hilton (включая недостроенный в Можайске), однако он не знает, чем завершились переговоры.

Редакция приносит извинения.