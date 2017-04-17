Набиуллина заработала 26 млн руб.

Доход председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной в 2016 г. вырос на 11,7% – до 26,9 млн руб. Такие данные приведены в декларации супруга Набиуллиной – ректора Высшей школы экономики, депутата Мосгордумы Ярослава Кузьминова. Доход самого Кузьминова в 2016 г. вырос на 6,6% – до 29,7 млн руб. В собственности Набиуллиной, как и в 2015 г., находятся квартира площадью 112,2 кв. м и треть общей долевой собственности на квартиру площадью 70,6 кв. м, а также автомобиль Jaguar S-Type. Интерфакс

Россия возобновила поставки нефти в Белоруссию

Россия во II квартале поставит в Белоруссию только 5 млн т нефти, но во втором полугодии – 15 млн т, сообщил советник президента «Транснефти», пресс-секретарь Игорь Демин. В концерне «Белнефтехим» заявили, что в первом полугодии Белоруссия получит всю запрошенную нефть из России. Индикативные поставки нефти в Белоруссию в этом году составят 24 млн т. Интерфакс

«Роснефть» устранит нарушения на «Башнефти»

«Роснефть» до 2022 г. потратит 25 млрд руб. на устранение нарушения на уфимских НПЗ «Башнефти», выявленных Ростехнадзором, сообщил руководитель ведомства Алексей Алешин. «Нами были выявлены серьезные нарушения [на НПЗ «Башнефти»], они в настоящее время подготовили программу по их устранению, и мы ее им согласовали», – сказал чиновник. По словам Алешина, по авариям на НПЗ «Башнефти», где закончено расследование, выявлена вина экспертных организаций. «По остальным авариям расследование планируется завершить через полтора месяца», – уточнил он. Интерфакс

«Русгидро» не отказалась от сотрудничества с Mitsui

«Русгидро» не исключает дальнейших переговоров с японскими компаниями об участии в ее акционерном капитале, сообщили в пресс-службе «Русгидро». В декабре 2015 г. Mitsui и японский банк JBIC направили в «Русгидро» предложение об условиях покупки 4,8% казначейских акций компании. Но в этом году акции были проданы ВТБ. У «Русгидро» остается 1% акций. Интерфакс

Иран запустил Южный Парс

Иран запустил 17-й и 18-й участки (фазы) крупнейшего в мире газового месторождения Южный Парс с запасами более 12 трлн куб. м, сообщило иранское агентство Shana. Работа новых фаз позволит стране добывать 50 млн куб. м газа, 80 баррелей газового конденсата и 400 т серы в сутки. ТАСС