Статья опубликована в № 4303 от 17.04.2017 под заголовком: Вкратце

«Теле2 – Санкт-Петербург» приобрела по оферте облигации на 920 млн руб.

«Теле2 – Санкт-Петербург» («дочка» «Т2 РТК холдинга», бренд Tele2) в рамках оферты приобрела облигации 7-й серии на 920,489 млн руб. Компания выкупила 15,34% выпуска. Интерфакс

«Эр-телеком» соберет заявки на бонды до 5 млрд руб.

«Эр-телеком холдинг» 26 апреля проведет сбор заявок на бонды до 5 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на банковском рынке. Ориентир ставки 1-го купона составляет 10,50–10,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,78–11,04% годовых. Срок погашения бумаг – 3,5 года. Интерфакс

Apple может купить долю в производстве чипов Toshiba

Apple планирует приобрести 20–30% подразделения Toshiba Memory за несколько миллиардов долларов, сообщил японский телеканал NHK. Интерфакс