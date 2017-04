Миноритариям «М.видео» сделано предложение

Кипрская Lagranolia Holdings сделала предложение на выкуп всех акций крупнейшего в России ритейлера электроники и бытовой техники «М.видео» по $7 за штуку. Общая сумма сделки оценивается в 10,2 млрд руб. при расчете в рублях по курсу на 29 марта 2017 г. (56,9 руб.). По такой же цене группа «Сафмар» семьи Гуцериевых-Шишхановых договорилась приобрести контрольный пакет ритейлера у его основных владельцев – Александра Тынкована, Михаила Тынкована и Павла Бреева. Интерфакс

Водке прописан полугодовой минимум

Чиновники и эксперты планируют обсуждать вопрос о минимальной цене на водку каждые полгода, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. Следующая корректировка, по его словам, пройдет к 2018 г. В ходе согласования ведомствами первоначальный проект приказа с новой ценой 219 руб. был заменен на вариант Минфина с 205 руб. за бутылку 0,5 л. Минимальные цены на крепкий алкоголь устанавливаются в России с 2009 г. для борьбы с теневым производством. Интерфакс

Сигареты прикурят через ЕГАИС

Дорожная карта по введению табачной продукции в ЕГАИС может быть разработана в мае, заявил вице-премьер Александр Хлопонин. По его словам, доля нелегального табака на рынке составляет сейчас 2% и за три года бюджет страны недополучил акцизов от табака на сумму до 120 млрд руб. Введение табачной отрасли в систему борьбы с нелегальным оборотом продукции должно стать базой для необходимого сквозного государственного контроля. Интерфакс Дума сыграет ва-банк

Госдума приняла в первом чтении изменения в законы о лотереях и госрегулировании проведения азартных игр. Согласно законопроекту, опубликованному на сайте Госдумы, банкам нельзя будет переводить деньги от физических лиц на счета организаторов лотерей и азартных игр, работающих с нарушением российского законодательства. Черные списки нелегальных организаций будет вести Федеральная налоговая служба. Ведомости

Японии не хватает чипсов

Крупнейшие игроки на японском рынке картофельных закусок Calbee Inc. и Koike-Ya Inc. приостановили продажи 49 видов продукции, что вызвало резкий рост спроса на чипсы в стране, пишет The Japan Times. Дефицит вызван низким урожаем в Хоккайдо, традиционно обеспечивающим 80% японского урожая картофеля, из-за рекордного числа тайфунов в 2016 г. Цены на популярные бренды выросли в интернете в 5–6 раз, объявлен интернет-аукцион на чипсы Calbee, продажи которых прекратились, по цене в 6 раз выше обычной – почти $12. «Картофельный кризис» может также распространиться на продажи картофеля фри в сетях быстрого питания, считает японская газета Nikkei. Интерфакс