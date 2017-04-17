Яхтенный мост ждет до мая

Яхтенный мост, который обеспечит доступ болельщиков к стадиону на Крестовском острове Петербурга, будет открыт в мае, сообщил глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин. В первом тестовом матче, который стадион примет 22 апреля, мост не будет задействован. Общая стоимость работ по строительству – 1,95 млрд руб. В проекте участвовали ОАО «Метрострой», ЗАО «Пилон», ЗАО «АБЗ-дорстрой», ЗАО «ВАД», ЗАО «ПО «Возрождение». Компании возводили объект за счет собственных средств. Интерфакс

«Роснефть» получит Ропшинский дворец через три месяца

Форма владения при передаче Ропшинского дворца «Роснефти» может быть определена в течение трех месяцев, сообщил замминистра культуры РФ Олег Рыжков. Срок будет максимальный, как минимум 49 лет, сказал он. По словам Рыжкова, прорабатывается юридическая схема для того, чтобы минимизировать сопутствующие расходы инвестора, чтобы он мог максимальные средства вложить в сохранение. «Мы сейчас такую схему совместно с «Роснефтью» разрабатываем, и в самое ближайшее время они приступят непосредственно к обследованию всего комплекса. Параллельно будет вестись работа по заключению с ними всеобъемлющего соглашения со сроками», – рассказал замминистра. Интерфакс

Бюджетный депозит под 9%

Депозитный аукцион по размещению 2,3 млрд руб. средств бюджета Петербурга на банковские депозиты на 67 дней признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок по удовлетворяющим вкладчика процентным ставкам. Банки подали четыре заявки по ставкам от 7,75 до 8,96%. Комитет финансов разместил эти средства в режиме депозитных торгов, средневзвешенная ставка – 9% годовых, сообщает СПВБ. Ведомости