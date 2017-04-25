Статья опубликована в № 4309 от 25.04.2017 под заголовком: Цифры. Тенденции. События

ЦБ советует банкам меняться

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина считает необходимым, чтобы банки изменили бизнес-модели с учетом развития цифровой экономики, чтобы не проигрывать конкуренцию. По словам Набиуллиной, цифровая экономика сегодня влияет на темпы роста бизнеса и на производительность труда. ТАСС