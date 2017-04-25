Режиссер Глеб Панфилов экранизирует «Один день Ивана Денисовича»

Об этом сообщила Наталья Солженицына, вдова писателя Александра Солженицына. «О чем я думаю с большой надеждой – это о фильме «Один день Ивана Денисовича», который собирается снимать замечательный режиссер Глеб Панфилов, произведения которого я очень люблю. <...> Надо, чтобы это делалось у нас на родине, с русским типажом и русским пониманием той трагедии, через которую страна прошла. То, что это будет делать Панфилов, меня очень радует», – сказала она. Солженицына отметила, что работа над картиной начнется в ближайшее время. Предполагается, что ее выпустят к концу 2018 г. Панфилов уже снял сериал по роману Солженицына «В круге первом». Сама Солженицына работает над 20-м томом сочинений писателя, всего же планируется издать 30 томов. Интерфакс

Данила Козловский станет режиссером и снимет фильм о футболе «Тренер»

Такое сообщение распространили представители картины. «Режиссером картины стал Данила Козловский, – отмечается в сообщении. – Это его дебют в режиссуре. Он же исполнит главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти». По сюжету после досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды, с этим клубом спортсмену предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. «Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера, – приводят представители фильма слова Козловского. – Когда мы начали работать над фильмом, я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам – как режиссер». Съемки «Тренера» пройдут в Москве, Краснодаре, Новороссийске и Лондоне весной и летом 2017 г. Лента выйдет в широкий прокат в апреле 2018 г. – в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом. ТАСС