Подстанция не выдержала

Вчера вечером на подстанции 220 кВ «Проспект Испытателей» в Петербурге произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора, возгорания и пострадавших среди персонала нет, сообщила пресс-служба «ФСК ЕЭС». По данным пресс-службы, в результате отключения оборудования произошло обесточивание 14 жилых домов, 10 частных домов, торгового центра и котельной. Подстанция закрытого типа 220 кВ «Проспект Испытателей» была введена в строй в 2010 г., стоимость строительства – 1,5 млрд руб. В здании размещено два автотрансформатора суммарной мощностью 160 МВА. Ведомости

Инвестор в красоту

Частная инвестиционно-финансовая компания из Новосибирска «Юнисервис капитал» инвестирует до 40 млн руб. в развитие петербургской сети салонов красоты Kistochki. Благодаря инвестициям планируется в ближайшие два года увеличить сеть до 50 студий – как в Петербурге, так и в Ленинградской области. Запланирован выход в другие города СЗФО. В Петербурге работает 11 салонов Kistochki. Ведомости

Рекорд благодаря Solaris

В I квартале 2017 г. петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 82 100 легковых автомобилей, что на 47% выше показателя за январь – март 2016 г., подсчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». В марте объем производства составил 31 700 машин, на 44% больше, чем годом раньше. По данным «Auto-Dealer-СПб», это лучший показатель по итогам месяца за последние три года. Успех марта обусловлен интересом автолюбителей к новому Hyundai Solaris, который вышел на рынок в феврале, говорит гендиректор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. Hyundai занимает 66% от общего объема производства автомобилей в Петербурге по итогам I квартала. На Toyota приходится около 20% и на Nissan – 14%. Ведомости

«Россия» перевезла 2 млн человек

Пассажиропоток авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в январе – марте 2017 г. вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,997 млн человек. В марте «Россия» перевезла около 700 000 пассажиров, сообщила пресс-служба. Интерфакс

Буров уходит в отставку

Директор государственного музея-памятника (ГМП) «Исаакиевский собор» Николай Буров сообщил, что написал заявление и 1 июня покинет свой пост. Он добавил, что не знает, кто возглавит учреждение после него. «Скорее всего, какое-то время процессами будут управлять мои заместители», – сказал Буров. Буров был директором ГМП «Исаакиевский собор» с 2008 г., до этого возглавлял комитет по культуре Петербурга, с 1978 по 2005 г. играл в Александринском театре. Интерфакс

«Мурманэнергосбыт» займет 700 млн руб.

АО «Мурманэнергосбыт» объявило запрос предложений на предоставление кредитной линии объемом 700 млн руб. до 30 апреля 2018 г., сообщается на сайте госзакупок. Процентная ставка по кредиту – 12,6% годовых. Срок погашения – 30 апреля 2018 г. Заявки принимаются до 2 мая. Интерфакс