От редакции
Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Помощь Большого брата

За чем Китай возвращается в Сирию

Переход к политическому урегулированию активизирует возвращение в страну инвесторов

Переход сирийского конфликта в стадию политического урегулирования ставит вопрос о том, кто будет участвовать в восстановлении разрушенной войной сирийской экономики. Интерес к участию в этом процессе Китая отчасти снимает с России риски увязнуть в экономическом спонсорстве Сирии вслед за политическим, но может обернуться потерей части рынков.

Заявление о планах Китая нарастить помощь Сирии в восстановлении и развитии страны сделал в воскресенье посол Китая в Сирии, открывая реконструированный приемный покой больницы «Аль-Мусават» в Дамаске. Китай в последние годы активизировал помощь Сирии в реализации гуманитарных проектов – строительстве больниц и продовольственной помощи беженцам, отмечает агентство «Синьхуа». Реконструкция больниц – часть программы не только гуманитарной, но и технологической экспансии Китая: восстановленные госпитали, скорее всего, будут работать на китайском же медоборудовании.

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