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Россия предложила Сирии помощь в восстановлении линий связи

Министр связи и коммуникаций Николай Никифоров в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Россия готова помочь Сирии в восстановлении линий связи и соответствующей инфраструктуры, а также предлагает свое программное обеспечение, передает ТАСС.

«Мы будем смотреть, как российские инвестиции способны эту отрасль связи в Сирии укрепить. Попробуем сделать так, чтобы у нас больше было условных прямых каналов связи между Сирией и Россией. Мы будем создавать условия, чтобы российское программное обеспечение нашло себя на сирийском рынке», - сказал Никифоров.

Никифоров рассказал, что во время поездки в Сирию встречался с председателем правительства республики, министром связи Сирии и представителями ряда местных компаний. По информации сирийской стороны, около 1,5 млн линий связи в Сирии были уничтожены в ходе военных действий, экономика Сирии и гражданская инфраструктура связи находятся в сложной ситуации, добавил Никифоров.