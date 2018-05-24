Мнения / Детали / Компания недели
Статья опубликована в № 4573 от 24.05.2018 под заголовком: Компания недели

Двойная жизнь Сбербанка

Как совместить глобальные амбиции со статусом российского госбанка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

«Будущий банк через 20–30 лет точно будет глобальным. Наша задача <...> через 20–30 лет иметь 50% дохода за рубежом, это даст значительно большую устойчивость для банка, для страны в целом и для наших акционеров» – так говорил акционерам Сбербанка на годовом собрании в 2012 г. председатель правления Герман Греф. Незадолго до этого госбанк приобрел международный бизнес австрийского Volksbank – банки в 10 странах Центральной и Восточной Европы – за 505 млн евро и вел переговоры о своей главной сделке, покупке одного из крупнейших банков Турции – Denizbank.

Они увенчались успехом: за $3,5 млрд Сбербанк заполучил Deniz. И вроде бы ни разу об этом не пожалел. А теперь продал.

Эта история отражает двойственность положения Сбербанка. Он крупнейший, системообразующий банк России, мечтающий стать достойным игроком в мировой банковской лиге. Но он госбанк и на родине и в мире воспринимается как инструмент государства – «сын за отца отвечает».

Греф сильно изменил Сбербанк. Из отсталого, косного учреждения, ассоциирующегося с прошлым, он делает продвинутый, технологичный банк, устремленный в будущее. Ежегодные десанты менеджмента в Кремниевую долину, эксперименты с виртуальной реальностью, попытка создать с «Яндексом» «русский Amazon» – маркетплейс на основе интернет-магазина «Беру» – стратегическая, по словам Грефа, инвестиция.

Участие «Сбербанк CIB» в организации первого, тестового ICO в регуляторной «песочнице» Центробанка уже не удивляет. Как и ролик о том, каким банк видит свое будущее: молодой человек за рулем автомобиля просит сыплющего полезными советами голосового помощника Сбербанка не говорить голосом его бабушки. Бывший владелец санируемого Бинбанка, одного из крупнейших в стране, Микаил Шишханов, банкир с четвертьвековым стажем, признавал, что многому у Сбербанка учился: «В какой-то момент перестал нанимать консультантов, а просто смотрел на Сбербанк и повторял за ним. Не было смысла деньги тратить на этих консультантов – Сбербанк на три головы выше их».

И – увольнение автора неполиткорректных отчетов о других госкомпаниях, «Роснефти» и «Газпроме», а также руководителя аналитического отдела.

Сбербанку с его масштабами и амбициями тесно в России, а зарубежный бизнес добавляет надежности. «Мы хотим строить долгосрочную устойчивую стратегию, чтобы Сбербанк, даже если будут какие-нибудь макроэкономические потрясения в России, чувствовал себя спокойно за счет своей второй ноги – за рубежом, – объяснял Греф в 2012 г. логику банка. – Один из инвесторов меня спросил: «Зачем вам Турция? Если мне нужна Турция, я куплю Garanti Bank, а я хочу покупать Россию и Сбербанк». Да, он прав, но мы разные организации. Я ему ответил: «Вы сегодня хотите покупать Россию, потому что у нее сейчас все хорошо. Если завтра ситуация будет хуже, вы просто выйдете из наших акций. А я-то не могу никуда выйти, Сбербанк будет всю жизнь работать здесь».

Но строить долгосрочные стратегии в России – дело неблагодарное. После Крыма и сбитого Су-24 Сбербанк под санкциями, а отношения с Турцией уже не так теплы. Придется если не всю жизнь, то довольно долго работать в основном здесь. Если бы не санкции, Сбербанк никогда не продал бы Denizbank, сетовал Греф. Но, не имея возможности получать от него дивиденды, финансировать его, привлекать деньги с рынка, Сбербанк не мог поступить иначе.

Сделка с Denizbank вышла на удивление хороша для Сбербанка, отмечают аналитики. Точная сумма неизвестна, сам банк указывает коридор $3,4–3,7 млрд – похоже, он избежал потерь. Если, конечно, не считать самого факта продажи.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике