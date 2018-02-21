Акции Сбербанка обновили исторический максимум

Евгений Разумный / Ведомости

Цена акции Сбербанка обновила исторический максимум. К 13.16 мск одна акция на Московской бирже стоила 274,32 руб. Затем произошла коррекция, и к 13.53 мск котировка снизилась до 273,10 руб., но и это было на 2,23% больше, чем при закрытии торгов в понедельник.

Котировки привилегированных акций Сбербанка также растут: к 13.30 мск, по данным Московской биржи, они подорожали на 1,75% по сравнению с закрытием торгов в понедельник, до 219,68 руб.

Индекс Московской биржи к этому моменту вырос на 0,9%, или до 2292,85 пункта, индекс РТС к 14.11 мск вырос на 0,87% до 1275,63 пункта.

Акции Сбербанка популярны у иностранных инвесторов, поэтому эти бумаги можно считать хорошим индикатором: если есть приток иностранных инвестиций на российский рынок, он сразу заметен по росту котировок Сбербанка. Правда, рекордная цена этих бумаг может быть также обусловлена и какими-то корпоративными событиями, например, информацией о продаже Сбербанком своей турецкой «дочки» Deniz Bank, возможно, кому-то из инвесторов известно больше, чем остальным, говорит начальник управления инвестиций «Райффайзен капитала» Владимир Веденеев.

Растут котировки акций не только Сбербанка, но и ВТБ, и банка «Тинькофф». Очевидных причин для их роста нет, возможным объяснением служат слухи, будто рейтинговое агентство Standard & Poor’s намерено повысить рейтинг России. Все банки выглядят выигрышно на нынешнем рынке, считает аналитик «Атона» Михаил Ганелин.

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