Как продать жилье по $100 000 за квадратный метр

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Девелоперская Capital Group будет продавать самые дорогие пентхаусы в строящемся на Софийской набережной комплексе The Residences at Mandarin Oriental Moscow по $100 000 за 1 кв. м. Таких цен на московском рынке жилья не было давно. Единственный пример, который помнят консультанты, – это апартаменты в гостинице «Москва» на Охотном Ряду: они по такой же примерно цене в 2010 г. стали частью сделки с «Уралкалием» между структурами Сулеймана Керимова и Дмитрия Рыболовлева. Но такую сделку, во-первых, вряд ли можно считать чисто рыночной, а во-вторых, за восемь лет курс доллара по отношению к рублю вырос больше чем в 2 раза.