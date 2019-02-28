От редакции
Статья опубликована в № 4765 от 01.03.2019 под заголовком: Трофеи новой войны

Трофеи новой войны

Выставка трофейного вооружения из Сирии выглядит не продолжением советской традиции, а симулякром

Старые методы воспитания военизированного патриотизма – выставки трофейного оружия – смотрятся дико в XXI в., призывая гордиться участием в чужой и далекой войне.

Организованный Министерством обороны поезд-выставка «Сирийский перелом» с 23 февраля возит по стране военные трофеи из Сирии. Поезд уже побывал в Орле, Курске, Ростове и сейчас направляется в Севастополь, откуда проследует во Владивосток, а оттуда в Мурманск и затем в Москву, всего запланировано посещение 60 городов (на сайте Минобороны есть интерактивная карта поездки – вот где технологии пригодились). Двухчасовые выставки проходят прямо на железнодорожных вокзалах. В эшелоне 20 вагонов с 500 образцами техники, которые российские военные, как сообщает сайт выставки, «изъяли у террористов» в Пальмире, Алеппо и Дейр-эз-Зоре. Среди экспонатов беспилотные летательные аппараты, самодельные взрывные устройства, гранаты, мины, продпайки, образцы химического оружия и «продукции АО «Военторг». На отдельных платформах танк Т-55, БМП и БТР, а также автомобиль смертника (или, как его называет сайт Минобороны, «джихад-мобиль»). Пришедшим посмотреть на трофеи обещают концерты военных оркестров, выступления ансамблей песни и пляски и полевую кухню, во многих городах во время выставки на вокзалах будут работать мобильные пункты набора на контрактную службу.

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