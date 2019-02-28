Минус 25% экстремизма

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Законопроект о частичной декриминализации ключевой среди экстремистских статей Уголовного кодекса статьи 282 еще на стадии разработки привел с существенному сокращению числа возбужденных по ней дел. Снижение интенсивности работы правоохранителей на этом направлении может быть вызвано политическими решениями, призванными ослабить недовольство неправомерными преследованиями за часто надуманные преступления, а также их нежеланием заниматься бесперспективными в свете ожидавшейся декриминализации делами.

Анализ статистики регистрации и передачи в суд дел о преступлениях экстремистской направленности за прошедшие годы показывает, что в 2018 г. их число снизилось в сравнении с 2017 г. на 16,8 и 13,6% соответственно. Особенно заметно тенденция проявилась во втором полугодии 2018 г., когда количество зарегистрированных преступлений сократилось на 25,2%, а переданных в суд – на 26,4% по сравнению с тем же периодом 2017 г.