Как радикализовать протест: опыт Грузии 1989 года
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30 лет назад, в апреле 1989 г., ошибки руководителей Грузии и прямолинейность военных привели к непропорциональному применению силы против митингующих в Тбилиси. Разгон митинга привел к радикализации настроений в республике, укрепил авторитет политиков, требовавших выхода из состава СССР.
4 апреля 1989 г. малоизвестные тогда лидеры оппозиции во главе со Звиадом Гамсахурдиа (будущим первым президентом Грузии) организовали в Тбилиси митинг с антиабхазскими лозунгами. Отказ руководства Грузинской ССР от диалога радикализировал настроения и лозунги протестующих: зазвучали требования выхода из СССР, около 100 человек объявили голодовку. Волнения заметили в Кремле, власти республики запаниковали, требуя ввести в Тбилиси чрезвычайное положение.
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