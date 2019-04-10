От редакции
Статья опубликована в № 4792 от 10.04.2019 под заголовком: От разгона до распада

Как радикализовать протест: опыт Грузии 1989 года

Силовой разгон митинга в Тбилиси 30 лет назад стал шагом к распаду СССР

30 лет назад, в апреле 1989 г., ошибки руководителей Грузии и прямолинейность военных привели к непропорциональному применению силы против митингующих в Тбилиси. Разгон митинга привел к радикализации настроений в республике, укрепил авторитет политиков, требовавших выхода из состава СССР.

4 апреля 1989 г. малоизвестные тогда лидеры оппозиции во главе со Звиадом Гамсахурдиа (будущим первым президентом Грузии) организовали в Тбилиси митинг с антиабхазскими лозунгами. Отказ руководства Грузинской ССР от диалога радикализировал настроения и лозунги протестующих: зазвучали требования выхода из СССР, около 100 человек объявили голодовку. Волнения заметили в Кремле, власти республики запаниковали, требуя ввести в Тбилиси чрезвычайное положение.

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Комментарии
anna.danilyan
06:25 10.04.2019
Отличная статья, помню те события, и с оценками автора согласна. А комментарий некоего zahar - типичное скрежетание зубами обиженного приверженца имперских взглядов. Грузия, как и другие бывшие республики СССР, добилась главного - СВОБОДЫ, чего в России с её непомерными притязаниями на роль мирового лидера до сих пор нет и, к сожалению, не никогда будет. Потому что нет уважения к другим народам, всех считают своими холопами - вот и получают в ответ. Оказывается, за 30 лет даже этот простейший вывод не сделан.
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