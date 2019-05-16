С чем госсекретарь США приезжал в Россию
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«Политика – это бесконечная битва, которая будет длиться до Второго пришествия» – так Майк Помпео описал свою работу. Точней сказать, он говорит о восхищении церкви на небо, которое, по мнению пресвитериан, состоится перед Вторым пришествием, – поскольку он прихожанин пресвитерианской евангельской церкви, и даже не просто прихожанин, а дьякон (у пресвитериан это выборная должность) и еще – учитель в воскресной школе. Религиозность у Майка Помпео в крови, он потомок абруццких крестьян, ревностных католиков.
Свое занятие в администрации президента Дональда Трампа – внешнюю политику – госсекретарь Помпео воспринимает как инструмент священной войны, замечают американские СМИ. Он, конечно, лояльный человек, но высказывается против исключения христианской веры из школьного обихода, а про мусульманских экстремистов говорит так: «Эта дьявольщина нас повсюду окружает!»
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}