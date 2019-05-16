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Статья опубликована в № 4814 от 17.05.2019 под заголовком: Майк Помпео, госсекретарь США

С чем госсекретарь США приезжал в Россию

Внешних признаков улучшения двусторонних отношений по итогам визита не обнаружено

«Политика – это бесконечная битва, которая будет длиться до Второго пришествия» – так Майк Помпео описал свою работу. Точней сказать, он говорит о восхищении церкви на небо, которое, по мнению пресвитериан, состоится перед Вторым пришествием, – поскольку он прихожанин пресвитерианской евангельской церкви, и даже не просто прихожанин, а дьякон (у пресвитериан это выборная должность) и еще – учитель в воскресной школе. Религиозность у Майка Помпео в крови, он потомок абруццких крестьян, ревностных католиков.

Свое занятие в администрации президента Дональда Трампа – внешнюю политику – госсекретарь Помпео воспринимает как инструмент священной войны, замечают американские СМИ. Он, конечно, лояльный человек, но высказывается против исключения христианской веры из школьного обихода, а про мусульманских экстремистов говорит так: «Эта дьявольщина нас повсюду окружает!»

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