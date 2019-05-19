С серьезными лицами на карнавальном шоу

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Самовнушенная политическая подоплека «Евровидения» обречена портить россиянам удовольствие от конкурса – сказывается привычка рассматривать музыкальное состязание сквозь оптику борьбы за престиж Родины. Конкурс был придуман в середине 1950-х для демонстрации культурного сплочения послевоенной Европы. Но сейчас, почти 70 лет спустя, это просто музыкальный конкурс, предваряющий сезон летних фестивалей, – один из многих существующих в первую очередь для развлечения публики. Обычным людям организаторы стремятся создать настроение праздника, устроить шоу, местами комическое и даже карнавальное; для стран-участниц это возможность показать себя соседям и попробовать расширить присутствие на музыкальном рынке.

В России же к «Евровидению» традиционно относятся очень серьезно: это своего рода геополитика для любителей поп-музыки, пространство для заключения стратегических альянсов для голосующих аудиторий и связанных с этими раскладами «интриг». Победа российского исполнителя рассматривается как победа всей страны, проигрыш же – как поражение не исполнителя, но государства вследствие недоброго, несправедливого отношения к нашей стране. Вот и сейчас певец Сергей Лазарев, занявший 3-е место (это уже вторая его попытка: в 2016 г. он также занял 3-е место, выиграла представительница Украины Джамала с песней о депортации крымских татар «1944» – Лазарев, впрочем, тогда получил 1-е место по результатам зрительского голосования), заявил о «некоей предвзятости» к «политике России», что мешает российским исполнителям занять 1-е место. Россия выигрывала лишь однажды: в 2008 г. победу со второй попытки ей принес Дима Билан.