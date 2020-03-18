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Мнения / От редакции

Что общего между Героями социалистического и капиталистического труда

Повторение советских практик в эпоху госкапитализма — это повод для шуток, но логика в таком повторе есть
Павел Аптекарь
Владимир Путин своим указом удостоил наград и почетных званий большую группу строителей Крымского моста. Среди них основной владелец строившего мост «Мостотреста» Аркадий Ротенберг ( на фото справа) /Евгений Разумный / Ведомости

Противоречивая практика награждения званием Героя Труда в постсоветской России показывает его невнятное, промежуточное состояние. Его кавалерами становятся и традиционные «простые труженики» советского образца, и руководители политически значимых проектов современного госкапитализма, а вот героев новой экономики в нем нет.

16 марта Владимир Путин своим указом удостоил наград и почетных званий большую группу (список занимает 14 страниц) строителей Крымского моста. Двое, основной владелец строившего мост «Мостотреста» Аркадий Ротенберг и монтажник стальных и железобетонных конструкций Николай Зайков, награждены званием Героя Труда России. Массовое награждение участников ударной стройки накануне годовщины присоединения Крыма к России подчеркивает значение, которое Кремль придает сооружению, символизирующему прочную политическую и физическую связь полуострова с «Большой землей».

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