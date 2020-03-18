Что общего между Героями социалистического и капиталистического труда

Противоречивая практика награждения званием Героя Труда в постсоветской России показывает его невнятное, промежуточное состояние. Его кавалерами становятся и традиционные «простые труженики» советского образца, и руководители политически значимых проектов современного госкапитализма, а вот героев новой экономики в нем нет.