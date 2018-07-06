Зачем секретить «подвиги»

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Практика присвоения высших государственных наград чиновникам закрытыми указами порочна: она ставит под вопрос заслуги награжденного и сеет слухи, чем дискредитирует высокое звание. В четверг «Коммерсантъ» сообщил, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер, куратор ВПК Юрий Борисов удостоены звания Героя России секретным указом президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать публикацию «Коммерсанта», источники «Ведомостей», РБК и «Интерфакса» в Кремле и близкие к администрации президента собеседники подтвердили информацию газеты.

Секретность распространяется и на сам факт награждения, и на повод. Эксперты предполагают, что новые герои удостоены высокого звания за заслуги в ядерной сфере: Кириенко более 10 лет возглавлял «Росатом», Борисов курировал ядерную тематику, будучи заместителем министра промышленности и торговли, а затем – заместителем министра обороны. Новые образцы вооружения, в том числе с ядерными компонентами, продемонстрировал (правда, в виде компьютерных презентаций) весной этого года в послании Федеральному собранию Путин.