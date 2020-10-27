Что определит исход противоборства в Белоруссии

Первые два дня «всеобщей стачки» в Белоруссии, объявленной противниками Александра Лукашенко, прошли с переменным успехом. Вопреки прогнозам скептиков, уличные протесты и акции на предприятиях оказались сравнительно многочисленными. Но экономика не встала. Оппозиция нанесла своим противникам сильный удар, но не отправила их в нокаут.