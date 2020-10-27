Что определит исход противоборства в Белоруссии

Что определит исход противоборства в БелоруссииПромышленные рабочие как козырный туз в игре оппозиции и власти
Первые два дня «всеобщей стачки» в Белоруссии, объявленной противниками Александра Лукашенко, прошли с переменным успехом. Вопреки прогнозам скептиков, уличные протесты и акции на предприятиях оказались сравнительно многочисленными. Но экономика не встала. Оппозиция нанесла своим противникам сильный удар, но не отправила их в нокаут.
Организатор протестной кампании по-прежнему сетевые медиа. Они транслируют повестку Светланы Тихановской, ритм и программу протестующих. Но оппозиционные СМИ концентрируются на акциях протеста и репрессиях, преувеличивая реальные масштабы происходящего. И атмосфера забастовки сама становится фактором, подталкивая к действиям колеблющихся.
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