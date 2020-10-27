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Что определит исход противоборства в Белоруссии

Промышленные рабочие как козырный туз в игре оппозиции и власти
Алексей Сахнин
AP

Первые два дня «всеобщей стачки» в Белоруссии, объявленной противниками Александра Лукашенко, прошли с переменным успехом. Вопреки прогнозам скептиков, уличные протесты и акции на предприятиях оказались сравнительно многочисленными. Но экономика не встала. Оппозиция нанесла своим противникам сильный удар, но не отправила их в нокаут.

Организатор протестной кампании по-прежнему сетевые медиа. Они транслируют повестку Светланы Тихановской, ритм и программу протестующих. Но оппозиционные СМИ концентрируются на акциях протеста и репрессиях, преувеличивая реальные масштабы происходящего. И атмосфера забастовки сама становится фактором, подталкивая к действиям колеблющихся.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных