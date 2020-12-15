Выборщики в США проголосовали за Джо Байдена

Устроенное действующим президентом США Дональдом Трампом шоу по оспариванию итогов голосования со ссылкой на якобы имевшие место значительные махинации демократов провалилось в судах. Сведения об этих нарушениях транслировались по большей части конспирологическими протрамповскими ресурсами. Но, видимо, важным обстоятельством является то, что члены палаты представителей и сената США от республиканской партии, за единичными исключениями, фактически отказались признавать победу и поздравлять Байдена. Это может быть предвестием активного сопротивления его инициативам в конгрессе. Впрочем, тут все зависит от второго тура голосования в Джорджии 6 января 2021 г. Если республиканцы его проиграют, то возможности ставить палки в колеса новой администрации у них существенно уменьшатся.