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Выборщики в США проголосовали за Джо Байдена

Дональд Трамп продолжит клоунаду
Алексей Никольский
Джозеф Байден — человек недели /CHIP SOMODEVILLA / Getty Images via AFP

Голосование коллегии выборщиков США, окончательные результаты которого стали известны утром 15 декабря (по московскому времени), ставят точку в спекуляциях о том, кто же избран американским президентом 3 ноября 2020 г. Джо Байден с заметным, но не подавляющим перевесом стал 46-м президентом самой влиятельной страны мира. Сомнений в этом больше нет: 15 декабря его с этим поздравил уже и российский президент Владимир Путин – позже остальных мировых лидеров.

Устроенное действующим президентом США Дональдом Трампом шоу по оспариванию итогов голосования со ссылкой на якобы имевшие место значительные махинации демократов провалилось в судах. Сведения об этих нарушениях транслировались по большей части конспирологическими протрамповскими ресурсами. Но, видимо, важным обстоятельством является то, что члены палаты представителей и сената США от республиканской партии, за единичными исключениями, фактически отказались признавать победу и поздравлять Байдена. Это может быть предвестием активного сопротивления его инициативам в конгрессе. Впрочем, тут все зависит от второго тура голосования в Джорджии 6 января 2021 г. Если республиканцы его проиграют, то возможности ставить палки в колеса новой администрации у них существенно уменьшатся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных