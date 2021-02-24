Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Мнения / Темы недели Эксклюзивно по подписке

И пусть бюджет подождет

Почему Москва соглашается недополучать доходы от наружной рекламы
Тимур Бордюг

В 2020 г. доходы столичного бюджета от размещенной в городе наружной рекламы опустились до 1,32 млрд руб., следует из информации, опубликованной на сайте правительства Москвы. Это в разы меньше того, на что рассчитывали городские власти несколько лет назад, когда заключали договоры с компаниями-операторами. Объяснить драматическое сокращение доходов бюджета от наружки влиянием пандемии коронавируса не получится – поступления от рекламы в столичный бюджет сокращаются на протяжении нескольких последних лет.

«В ближайшие 10 лет только от наружной рекламы город будет получать до $250 млн в год», – обещал в октябре 2014 г. мэр Москвы Сергей Собянин. Исходя из действовавшего тогда валютного курса в 40 руб./$, мэр рассчитывал на ежегодные платежи в размере около 10 млрд руб. Условия 10-летних договоров на установку и эксплуатацию рекламоносителей, которые власти заключили с компаниями – победителями торгов 2013–2014 гг., соответствуют этим ожиданиям: общая сумма договоров составила 97,3 млрд руб. – в среднем почти 10 млрд руб. в год. Собянин назвал тогда эти платежи серьезными дополнительными доходами бюджета, «которые мы практически никогда не получали».

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных