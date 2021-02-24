И пусть бюджет подождет

«В ближайшие 10 лет только от наружной рекламы город будет получать до $250 млн в год», – обещал в октябре 2014 г. мэр Москвы Сергей Собянин. Исходя из действовавшего тогда валютного курса в 40 руб./$, мэр рассчитывал на ежегодные платежи в размере около 10 млрд руб. Условия 10-летних договоров на установку и эксплуатацию рекламоносителей, которые власти заключили с компаниями – победителями торгов 2013–2014 гг., соответствуют этим ожиданиям: общая сумма договоров составила 97,3 млрд руб. – в среднем почти 10 млрд руб. в год. Собянин назвал тогда эти платежи серьезными дополнительными доходами бюджета, «которые мы практически никогда не получали».