Разведка подыгрывает политике

Напряженность в мире в последнее десятилетие непрерывно растет, и это заостряет вопрос о качестве информации, которой мировые лидеры руководствуются при принятии решений. Ведь от этого напрямую зависит, смогут ли они в момент кризиса избежать ошибок, ценой которых могут стать многочисленные человеческие жизни, а то и судьбы целых государств. Среди всех спецслужб мира самые оснащенные и богатые – американские, располагающие примерно таким же бюджетом, как весь военный бюджет России. Однако, несмотря на всю свою мощь, они тоже могут допускать и допускали такие ошибки, которые меняли ход истории целых регионов и приводили к войнам, которые унесли жизни сотен тысяч человек.