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Разведка подыгрывает политике

Почему западные спецслужбы везде ищут «русский след»
Иван Коновалов , директор Центра стратегической конъюнктуры
Евгений Разумный / Ведомости

В Италии случился шпионский скандал. Газета La Repubblica сообщила, что некий «офицер при российском посольстве» и старший офицер ВМС Италии были задержаны при передаче секретных сведений. Итальянец, столкнувшийся с «серьезными семейными проблемами», якобы передавал «российскому офицеру» документы в обмен на вознаграждение. История громкая, но мутная. Имена фигурантов неизвестны, что именно произошло – тоже толком не ясно. Тем не менее происшедшее – хороший повод задуматься. Во-первых, о методической и идеологической основах работы современных спецслужб. Во-вторых, о том, почему практически в любой ситуации европейские и американские «рыцари плаща и кинжала» ищут «русский след».

Напряженность в мире в последнее десятилетие непрерывно растет, и это заостряет вопрос о качестве информации, которой мировые лидеры руководствуются при принятии решений. Ведь от этого напрямую зависит, смогут ли они в момент кризиса избежать ошибок, ценой которых могут стать многочисленные человеческие жизни, а то и судьбы целых государств. Среди всех спецслужб мира самые оснащенные и богатые – американские, располагающие примерно таким же бюджетом, как весь военный бюджет России. Однако, несмотря на всю свою мощь, они тоже могут допускать и допускали такие ошибки, которые меняли ход истории целых регионов и приводили к войнам, которые унесли жизни сотен тысяч человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных