Разведка подыгрывает политике

Разведка подыгрывает политикеПочему западные спецслужбы везде ищут «русский след»
В Италии случился шпионский скандал. Газета La Repubblica сообщила, что некий «офицер при российском посольстве» и старший офицер ВМС Италии были задержаны при передаче секретных сведений. Итальянец, столкнувшийся с «серьезными семейными проблемами», якобы передавал «российскому офицеру» документы в обмен на вознаграждение. История громкая, но мутная. Имена фигурантов неизвестны, что именно произошло – тоже толком не ясно. Тем не менее происшедшее – хороший повод задуматься. Во-первых, о методической и идеологической основах работы современных спецслужб. Во-вторых, о том, почему практически в любой ситуации европейские и американские «рыцари плаща и кинжала» ищут «русский след».
Напряженность в мире в последнее десятилетие непрерывно растет, и это заостряет вопрос о качестве информации, которой мировые лидеры руководствуются при принятии решений. Ведь от этого напрямую зависит, смогут ли они в момент кризиса избежать ошибок, ценой которых могут стать многочисленные человеческие жизни, а то и судьбы целых государств. Среди всех спецслужб мира самые оснащенные и богатые – американские, располагающие примерно таким же бюджетом, как весь военный бюджет России. Однако, несмотря на всю свою мощь, они тоже могут допускать и допускали такие ошибки, которые меняли ход истории целых регионов и приводили к войнам, которые унесли жизни сотен тысяч человек.