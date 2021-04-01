Электротранспортная Россия будущего

Электротранспортная Россия будущегоУ отечественных стартапов есть шансы на рынке электротранспорта
Рынок электротранспорта получает новых игроков. Китайская компания Xiaomi, которая занимает 3-е место в мире по объему производства смартфонов, начинает разработку электромобилей и будет конкурировать с Tesla. Как писали ранее «Ведомости», в умные автомобили Xiaomi планирует инвестировать $10 млрд за 10 лет. А до нее о намерении выпускать электромобили заявил китайский автомобильный гигант Geely Automobile.
Одновременно масштабная трансформация происходит в сфере городского электротранспорта, который позиционируется как быстрый, экономичный и экологичный. Тенденция последних десятилетий ХХ в., когда во многих городах закрывалось трамвайное движение, сменяется сейчас едва ли не на обратную: более 100 городов в мире вновь открыли трамвайные линии и активно развивают это направление.